ماكرون: فرنسا وألمانيا وبولندا لن تبادر بالتصعيد في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن بلاده وكذلك ألمانيا وبولندا، لا تنوي المبادرة بالتصعيد في أوكرانيا.

وفي نفس السياق أكد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، "العزم الواضح والثابت" للدول الثلاث "للقيام بكل ما يمكن، طالما كان ذلك ضروريا" لمنع روسيا من الفوز في الصراع في أوكرانيا.

وقال ماكرون: "سنواصل دعم أوكرانيا وشعبها طالما كان ذلك ضروريا، وسنستمر في ذلك كما فعلنا منذ اليوم الأول، ولن نأخذ زمام المبادرة لأي تصعيد".

وفي اليوم السابق، أكد ماكرون في مقابلة تلفزيونية أن فرنسا لن تأخذ زمام المبادرة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفا في الوقت نفسه أن بلاده مستعدة للرد على أي تصعيد محتمل من جانب روسيا و"اتخاذ قرارات تضمن عدم فوزها".

وبعد مؤتمر حول دعم أوكرانيا في باريس في نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وصرح ماكرون باستمرار بأن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب".

ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي خيار".

المصدر: نوفوستي