شولتس: الاتحاد الأوروبي سيستخدم عائدات الأصول الروسية لشراء أسلحة لكييف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل شراء الأسلحة لكييف.

وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "سنستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا".

وأضاف شولتس أن الدول التي تدعم أوكرانيا "ليست في حالة حرب مع روسيا".

وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبولندا "من أكبر الداعمين السياسيين والعسكريين والماليين لأوكرانيا".

وقال: "إننا نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا. لقد أوضحنا ذلك منذ البداية، وسيطبق هذا طالما كان ذلك ضروريا ... من الواضح أننا ندعم أوكرانيا، ومن الواضح أيضا أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وحذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من إمكانية استخدامها للأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.

المصدر: تاس