رسالة قوية من موسكو إلى الغرب تحذر من مصادرة الأصول الروسية المجمدة

حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.

وأشار سيلوانوف في حديث لـRT اليوم الخميس، إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

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وأضاف: "تنقسم أصول الدول غير الصديقة في روسيا إلى إنتاجية، وأخرى مالية. الأصول الإنتاجية ندعمها لتحفيز الشركات من الدول الغربية على مواصلة العمل في روسيا، وهناك استثمارات في الأسهم والسندات الروسية، بما فيها سندات سيادية، وقيمة هذه الأصول كبيرة وتعادل احتياطياتنا الدولية المجمدة لدى الغرب، لذلك إذا صادر الغرب أصولنا، سنتخذ إجراءات مماثلة".

وشدد على أن مصادرة الغرب للأموال الروسية يقوض ثقة المستثمرين بالغرب، ويهز الثقة في مبادئ القانون في الدول الغربية.

وحذر سيلوانوف مؤخرا من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، وأكد أن أي إجراءات مرتبطة بهذه الأصول ستلقى ردا مماثلا من جانب موسكو.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.

المصدر: RT