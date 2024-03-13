الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"

أجرى المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا" ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" دميتري كيسيليوف لقاء مطولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكان كيسيليوف أعلن عن المقابلة في مقطع فيديو من الكرملين يظهر خلفه قصر مجلس الشيوخ الروسي قائلا: "بعد خطاب بوتين الذي استمر ساعتين، ظهرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب تقييمات حديثة أيضا. طاقم تصوير قناة "روسيا" التلفزيونية ووكالة "نوفوستي" موجودون في الكرملين. أمامنا مقابلة كبيرة مع رئيس روسيا، حيث سنتناول الكثير من النقاط. نحن ننتظر ونستعد".

وسيتم بث المقابلة كاملة في الساعة 10:00 من يوم الأربعاء 13 مارس، على قناة "روسيا-1" وموقع "نوفوستي"RT"

ونعرض فيما يلي تصريحات جاءت في مقتطفات سبقت المقابلة:

بوتين: أي مفاوضات لحل النزاع يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد على الأرض

بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية

بوتين يؤكد: الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر

بوتين: إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا استبعد أن نفعل ذلك أيضا

بوتين: لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة

بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة

بوتين: إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فنتعامل معها باعتبارها قوة متدخلة

بوتين: إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فمن المرجح ألا تغادرها بعد ذلك لأن بولندا تريد استعادة الأراضي التي تعتبرها ملكا لها

بوتين: بعد انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" ستظهر هناك قوات وأنظمة أسلحة روسية قرب حدودها

بوتين: تكهنات الضباط الألمان بشأن الهجمات المحتملة على جسر القرم ليست أكثر من خيال يهدف إلى رفع المعنويات لديهم وتخويفنا

بوتين: زمام المبادرة على خط التماس انتقلت بالكامل إلى الجيش الروسي والجميع يدرك ذلك

بوتين: محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين تأتي على خلفية إخفاقاتها على الجبهات

بوتين: مرتزقة أجانب شاركوا في محاولات كييف لمهاجمة المناطق الحدودية الروسية

بوتين: موقف ماكرون المتشنج من روسيا قد يكون مرتبطا بما يحدث في أفريقيا

بوتين: روسيا لم "تزحف" إلى أفريقيا ولم تحاول إخراج فرنسا منها بل الزعماء الأفارقة نفسهم يريدون التعاون مع روسيا

بوتين: من يهدد روسيا بخطوط حمراء لن تكون لروسيا أي خطوط حمراء في مواجهته

بوتين حول إمكانية التوصل إلى "معاهدة صادقة" مع الغرب: لا أثق بأحد ونحتاج إلى ضمانات أمنية موثقة

بوتين: روسيا لن تنوي إثارة انقسامات في الغرب بل هم أنفسهم سيفعلون ذلك ببراعة

بوتين: ترامب عندما كان رئيسا عاتبي على "تعاطفي" مع المرشح الرئاسي آنذاك بايدن وسألني "هل تريد أن يفوز جو النائم؟"

بوتين: الوضع ما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة يكتسب أكثر فأكثر طابعا غير حضاري

بوتين: الوضع ما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة يكتسب أكثر فأكثر طابعا غير حضاري بوتين: الغرب يواجه حالة من العجز أمام وحدة الشعب الروسي

بوتين: روسيا لن تسمح بالتدخل في عملياتها السياسية الداخلية

المصدر: RT