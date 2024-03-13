بوتين يوضح كيف "صفّر" أفانغارد الروسي نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة "أفانغارد" الصاروخية الروسية تخطت نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ و"صفّرت" جميع ما استثمرته الولايات المتحدة في هذا القطاع.

وقال بوتين في لقاء مطول مع الصحفي دميتري كيسيليوف، لقناة "روسيا -1" ووكالة "نوفوستي": "إذا قارنا كم بلغت لديهم تكلفة، على سبيل المثال، نظام الدفاع المضاد للصواريخ المعروف، وتكلفة أحد المنظومات الرئيسية لتخطي منظومة الدفاع المضاد للصواريخ الأمريكية من جانبنا، وهو منظومة أفانغارد، الصاروخ العابر للقارات، الجزء الحائم من الصاروخ، سنجد أن الرقمين بكل بساطة لا يقبلان المقارنة".

وأردف: "نحن في الواقع صفّرنا كل ما فعلوه، كل ما وظفوه في نظام الدفاع الصاروخي هذا".

وشدد الرئيس على أنه ما من أحد سيأخذ روسيا بعين الاعتبار في حال لم تتمكن من الدفاع عن نفسها. وبين أن عواقب ذلك قد تكون كارثية على الدولة الروسية.

الجدير بالذكر أن عملية إعادة تسليح تشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمنظومات صواريخ "أفانغارد" الثابتة من جيل مطور جديد، تتواصل.

وذكرت الدفاع الروسية في نوفمبر الماضي أنه تم تزويد فرقة الصواريخ "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية الاستراتيجية الجديدة. ومن شأن تلك الصواريخ أن تحل محل صواريخ "إر إس - 26"(روبيج).

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إعداد منطقة المواقع الصاروخية التي تتضمن منشآت لتدريب أفراد الفرقة وأماكن مجهزة لأداء المناوبات القتالية وراحة الأفراد.

"أفانغارد"

يشار إلى أن وزارة الدفاع أعادت إلى الأذهان أن "أفانغارد" هو منظومة صاروخية استراتيجية مزودة برأس قتالي فرط صوتي موجه. ويحمل الصاروخ 3 رؤوس قتالية بقدرة 250 كيلوطن لكل رأس.

ويحمل هذه الرؤوس القتالية صاروخ "أور – 100 إن УТТХ"، وتبلغ سرعة الرأس القتالي بعد انفصاله عن الصاروخ 28 ماخ (ما يعادل نحو 33000 كيلومتر في الساعة)، وفي بعض الأحيان قد تصل السرعة 37000 كلم/ساعة. أما نظام التحكم فيها فيسمح بتحقيق مناورات مختلفة في أثناء التحليق واجتياز أي درع صاروخية حالية ومستقبلية.

وبلغ مدى إطلاق الصاروخ 10000 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي