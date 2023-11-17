الدفاع الروسية: صواريخ "أفانغارد" النووية الاستراتيجية تستعد لمهام قتالية

تستمر عملية إعادة تسليح تشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمجمعات صواريخ "أفانغارد" الثابتة من جيل مطور جديد.

وقد تم تزويد فرقة الصواريخ "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية الاستراتيجية الجديدة. ومن شأن تلك الصواريخ أن تحل محل صواريخ "إر إس - 26"(روبيج). أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية التي نشرت يوم 16 نوفمبر، مشاهد لنقل الصاروخ المذكور ونصبه في منصة ثابتة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع أنه تم إعداد منطقة المواقع الصاروخية التي تتضمن منشآت لتدريب أفراد الفرقة وأماكن مجهزة لأداء المناوبات القتالية وراحة الأفراد.

وأعادت وزارة الدفاع إلى الأذهان أن "أفانغارد" هو مجمع صاروخي استراتيجي مزوّد برأس قتالي فرط صوتي موجّه. ويحمل الصاروخ 3 رؤوس قتالية بقدرة 250 كيلوطن لكل رأس. ويحمل هذه الرؤوس القتالية صاروخ "أور – 100 إن УТТХ"، وتبلغ سرعة الرأس القتالي بعد انفصاله عن الصاروخ 28 ماخ ( ما يعادل نحو 33000 كيلومتر في الساعة)، وفي بعض الأحيان قد تصل السرعة 37000 كلم/ساعة. أما نظام التحكم فيها فيسمح بتحقيق مناورات مختلفة في أثناء التحليق واجتياز أية درع صاروخية حالية ومستقبلية.

وبلغ مدى إطلاق الصاروخ 10000 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا