كاراكايف: نخطط لدعم الأنظمة المتنقلة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بوحدات مناورة فوق صوتية

صرح قائد القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، أنه من المخطط تسليح الأنظمة المتنقلة لقوات الصواريخ الاستراتيجية بوحدات مناورة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال كاراكايف، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "يتم إنشاء جميع أنظمة الصواريخ المحلية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى التغلب على الدفاع الصاروخي. ولهذا الغرض، تم تجهيز الصواريخ بوسائل لمواجهة نظام الدفاع الصاروخي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتتمتع بقدرات اختراق حقيقية، وتم إنشاء إحدى هذه العينات ووضعها في الخدمة في تشكيل صواريخ ياسننسكي".

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وأضاف كاراكايف: "في الوقت الحالي، يتم العمل على تحسينها، الأمر الذي سيجعل من الممكن في المستقبل استخدام هذه الأسلحة الهجومية، بما في ذلك الأنظمة المحمولة".

ويشار إلى أنه تم تجهيز مجمعات صواريخ "أفانغارد" الثابتة من جيل مطور جديد، بمثل هذه الوحدات.

وتعتبر القوات الصاروخية، عنصرا مهما في القوات النووية الاستراتيجية الروسية وتستخدم القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، منظومات صاروخية حديثة جدا من بينها "أفانغارد"، و"فويفودا"، و"ستيليت"، و"يارس"، و"توبول-إم".

المصدر:نوفوستي+ RT