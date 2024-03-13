بوتين يؤكد: الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة التلفزيونية "روسيا - 1"، إن الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.

وأضاف الرئيس الروسي: "في الواقع نحن والأمريكيون فقط لدينا مثل هذا الثالوث. وقد تقدمنا ​​أكثر بكثير هنا. لدينا المكون النووي بأكمله، أكثر حداثة . بشكل عام، في مجال الرؤوس النووية ووسائل نقلها لدينا تكافؤ تقريبا، لكن نظامنا أكثر حداثة. الجميع يعرف ذلك، والمختصون يعرفون كل شيء".

وشدد رئيس الدولة على أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير قواتها النووية، لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لبدء حرب نووية غدا.

وقال: "نعرف أنهم في الولايات المتحدة يطورون جميع مكونات ثالوثهم النووي. ونحن نقوم أيضا بذلك".

ولم يستبعد الرئيس بوتين، أنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية، أن تفعل روسيا الشيء نفسه. وذكر بوجود معاهدة حول منع إجراء اختبارات من هذا النوع. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولذلك سحبت روسيا تصديقها للحفاظ على التكافؤ.

وقال بوتين: "هذه الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ القانوني بشكل كامل، لأنها لم تحصل على العدد المطلوب من التصديقات. ولكن مع ذلك، نحن ملتزمون بها".

وأكد رئيس الدولة على عدم وجود أية ضرورة بتاتا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية، إذا كان الأمر يتعلق بوجود الدولة الروسية، ويتعلق بإلحاق الضرر بسيادة البلاد واستقلالها.

المصدر: نوفوستي