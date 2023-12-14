الخارجية الروسية: الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي يؤكد التزام روسيا بمنع الانتشار النووي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي، الذي تم الانتهاء من إنشائه، يؤكد التزام روسيا بالحفاظ على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الجزء الروسي من نظام الرصد، هو ثاني أكبر جزء، ويتكون من 31 محطة ومختبر واحد للنويدات المشعة، ويعد الانتهاء من إنشاء الجزء الخاص بنا أهم مساهمة لروسيا الاتحادية في تعزيز الرقابة على التجارب النووية، ويؤكد التزام بلادنا بالحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والحد من الأسلحة النووية".

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وأشارت الوزارة إلى أن نظام الرصد الدولي يعد عنصرا أساسيا في آلية التحقق الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأكدت الوزارة أن روسيا تتوقع أن تحذو الدول الأخرى التي لم تكمل بعد بناء واعتماد أجزاء نظام الرصد الدولي الخاصة بها حذوها.

وتعد محطة يوجنو ساخالينسك لنظام الرصد الدولي المنشأة رقم 32 والمحطة الأخيرة التي تم بناؤها كجزء من تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمرافق نظام المراقبة الروسي، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التي تعد شبكة عالمية فريدة من نوعها، ستتألف عند اكتمالها من 321 محطة مراقبة و16 مختبرا في 89 دولة.

وقد بدأ العمل على إنشاء شبكة المراقبة في عام 1997، وحاليا تم تشغيل نحو 90% من المرافق، وهي توفر تدفقا مستمرا للبيانات في الوقت الحقيقي Realtime، ويتكون الجزء الروسي للشبكة من 32 منشأة.

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه. وفي 2 نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا تسحب بموجبه روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المصدر: تاس+ RT