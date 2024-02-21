الخارجية الروسية: سنؤكد خلال قمة مجموعة العشرين على رفض تمويل الصراع الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن موسكو ستؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، رفضها توجيه الأموال المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان: "يعتزم الجانب الروسي الإشارة بشكل خاص إلى عدم قبول التحويل غير المنضبط للأموال الدولية المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ما يأتي على حساب الوفاء بالتزامات القوى الغربية فيما يتعلق بمساعدة الدول المحتاجة".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن "(روسيا) بصفتها رئيسا لمجموعة بريكس في عام 2024، تخطط لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين"، لافتة إلى أن هذه المساعي تأتي بهدف "تحقيق تأثير تراكمي وتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم في الهياكل الرائدة متعددة الأطراف".

وأكدت الوزارة أن "إدراج القضايا الثانوية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية في جدول أعمال مجموعة العشرين بتحريض من الغرب أمر غير بناء"، مشيرة إلى أن "هذا يضاعف الخلافات بين المشاركين ويبعد منتدانا عن الإنجازات المنشودة في مجال اختصاصه".

وتابع البيان: "خلال المجلس الوزاري، يعتزم الوفد الروسي لفت انتباه الشركاء بشكل خاص إلى عدم قبول تسييس مجموعة العشرين، التي وفقا لمجالها، فهي مصممة للتركيز بشكل صارم على التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعدما اختتم زيارته الرسمية إلى العاصمة الكوبية، وهي محطته الأولى في جولته بأمريكا اللاتينية. وبعد فنزويلا، سيتوجه لافروف إلى البرازيل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

المصدر: RT