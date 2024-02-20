لافروف يصل إلى فنزويلا في إطار جولته بأمريكا اللاتينية (فيديو)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كاراكاس قادما من كوبا في إطار جولة عمل يجريها في دول أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن يعقد لافروف محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، والرئيس نيكولاس مادور، ونائبه ديلسي رودريغيز.

إقرأ المزيد

وعشية الزيارة، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تطوير الشراكات الاستراتيجية والحوار السياسي والمشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة مدرجة على جدول الأعمال.

كما رجحت مصادر مطلعة أن يتم بحث موعد زيارة الرئيس مادورو إلى روسيا.

وبعد فنزويلا، سيتوجه لافروف إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

المصدر: RT، نوفوستي