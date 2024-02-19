وزير الخارجية الروسي يلتقي بالرئيس الكوبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف التقى في العاصمة الكوبية هافانا، برئيس البلاد ميغيل دياز كانيل.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام" مرفقة صورة من اللقاء: "سيرغي لافروف في ضيافة رئيس كوبا".

والتقى لافروف بنظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا يوم الاثنين، وبحثا القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، فضلا عن قضايا جدول الأعمال العالمي والإقليمي.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق يوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الكوبية هافانا ضمن جولته في أمريكا اللاتينية، والتي يزور خلالها أيضا فنزويلا والبرازيل.

وبعد زيارته لكوبا، سيتوجه لافروف الثلاثاء إلى كاراكاس، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى محادثاته مع وزير الخارجية إيفان جيل.

المصدر: RT