لافروف يصل إلى كوبا

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى كوبا، محطته الأولى في جولته اللاتينية التي تشمل أيضا فنزويلا والبرازيل.

ووفقا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من المقرر أن يلتقي لافروف بوزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، والرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، في هافانا، ويعتزم الطرفان النظر في القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، فضلا عن قضايا جدول الأعمال العالمي والإقليمي.

وبحسب زاخاروفا، سيناقش لافروف خلال المحادثات مع قيادة كوبا الجوانب الرئيسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكوبية وتعميق الحوار السياسي وتطوير العلاقات "في المجالات التجارية-الاقتصادية والمالية-الاستثمارية والعلمية-التقنية والثقافية-الإنسانية وغيرها من المجالات".

وأشارت إلى أن المحطات التالية في جولة لافروف في المنطقة هي فنزويلا في 20 فبراير والبرازيل في الفترة من 21 إلى 22 فبراير، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الـ 20.

المصدر: تاس