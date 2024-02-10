"لأن الغرب في حالة نصف ذعر الآن".. جنرال فرنسي يدعو لنشر أخبار كاذبة لمواجهة روسيا

دعا الجنرال الفرنسي نيكولا ريشو على قناة LCI التلفزيونية إلى نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة المؤيدة للغرب بشكل مكثف من أجل مواجهة الرواية الروسية الناجحة.

وقال ريشو: "نعم، الرواية الروسية ممتازة. نحن بحاجة إلى البدء في التوصل إلى رواية مضادة.. نحن في نصف حالة ذعر الآن".

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وأضاف: "يجب علينا أن نتعلم كيفية اختراع رواياتنا المضادة الخاصة وفرضها على العالم. ويجب ملؤها بشكل فعال بالتزييف".

وأكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو أن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت غضب وسائل الإعلام الفرنسية حتى قبل بثها.

وفي بيان آخر بعد بث المقابلة، أشار فيليبو أن مقابلة كارلسون مع بوتين ستدفع الكثيرين في الغرب للضغط على حكوماتهم لدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وكان كارلسون قد نشر ليلة أمس مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، وحصلت على ملايين المشاهدات على منصة "إكس".

المصدر: نوفوستي