أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن مقابلة الصحفي كارلسون مع الرئيس بوتين ستدفع الكثيرين في الغرب للضغط على حكوماتهم لدعم المفاوضات بين أوكرانيا و روسيا.

وقال فيليبو في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "هذا الأمر مهم للغاية و يمكن أن يغير الرأي العام، يمكن أن يجعله أكثر تفكرا وتوازنا، ويجعله يدفع(الحكومات) أكثر نحو(دعم) المفاوضات، ونحو رفض أكبر لتقديم الأسلحة والمال لنظام زيلينسكي.. هذا أمر مؤكد".

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وأشار فيليبو إلى أن الحكومات الفرنسية والغربية "مستعبدة إلى أقصى حد من قبل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، لدرجة ستجعل الأمر (التغيير) يتطلب المزيد".

وأضاف: "ولكن هذه مرحلة أولى مهمة.. من المهم للغاية أن يسمع الرأي العام الغربي وجهة نظر أخرى حول الصراع (في أوكرانيا)، هذا هو الهدف من هذه المقابلة".

وأشار السياسي إلى أن المقابلة "ستكون بمثابة اكتشاف لعدد كبير جدا من الناس".

وقال فيليبو: "يعرف الغرب القليل جدا عن تاريخ أوكرانيا، وقبل الصراع، لم يعرف الكثيرون في الغرب موقع أوكرانيا على خريطة العالم.. وهنا سوف يسمعون قصة أكثر تعقيدا، وبالنسبة لأولئك الذين يهتمون قليلا، فإن هذا بالتأكيد سيدفعهم للتمعن أكثر".

وكان الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون قد نشر ليلة أمس مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، ورفعت من مشاهدات موقع X على نحو غير مسبوق (134 مليون مشاهدة حتى الآن).

المصدر: "نوفوستي"+RT