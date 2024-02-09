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سلوفاكيا توضح الهستيريا التي سادت الغرب بشأن مقابلة بوتين

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سلوفاكيا توضح الهستيريا التي سادت الغرب بشأن مقابلة بوتين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة من المقابلة التي تمت بتاريخ 6 فبراير 2024)
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قال نائب رئيس البرلمان السلوفاكي لوبوس بلاغا إن هستيريا الليبراليين الغربيين بشأن مقابلة الرئيس الروسي بوتين مع الصحفي الأمريكي تؤكد كراهية الليبرالية الحديثة للحرية والحوار.

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جاء ذلك في منشور لبلاغا بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "كانت أمسية طويلة، وكان الوقت ضيقا، إلا أنني كنت متشوقا لمشاهدة مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تاكر كارلسون، ولا تؤكد هستيريا الليبراليين الغربيين بشأن هذه المقابلة سوى كراهية الليبرالية الحديثة للحرية والمناقشة العقلانية، فقد أصبحت أدمغتهم مظلمة تماما بسبب دعايتهم".

ووفقا له، فإن الغرب "كان يعاني من نفس التشنج العقلي خلال فترة النازية بألمانيا، عندما كانت أي معارضة محظورة"، وأضاف: "كان هناك هدف واحد فقط: تدمير روسيا. كما هو الحال الآن".

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن سلوفاكيا تؤيد السلام، مضيفا: "نحن نرفض كراهية روسيا وبيلاروس. ونريد أن نسمع وجهة نظر روسيا، وإلا فلن يتم التوصل إلى حل وسط أبدا".

وكان تاكر كارلسون قد نشر ليلة أمس مقابلة صحفية أجراها مع بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، ورفعت من مشاهدات موقع X على نحو غير مسبوق (101 مليون مشاهدة حتى الآن).

المصدر: نوفوستي

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