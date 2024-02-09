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مشاهدات مقابلة بوتين تتخطى حاجز الـ100 مليون في "إكس" والملايين في "يوتيوب"

أخبار روسيا

مشاهدات مقابلة بوتين تتخطى حاجز الـ100 مليون في
Globallookpress
من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في موسكو - فبراير 2024
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ارتفع عدد مشاهدات مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين على حساب الصحفي كارلسون على X وتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة من نشرها، وفي "يوتيوب" فاقت الـ5 ملايين مشاهدة حتى اللحظة.

أظهر حساب الصحفي كارلسون الذي أجرى مقابلة مع الرئيس بوتين، وصول عدد مشاهدات المقابلة إلى 101 مليون مشاهدة حتى اللحظة على حساب الصحفي في موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ونالت المقابلة أيضا مئات آلاف التفاعلات الإيجابية وإعادة النشر فضلا عن التعليقات على المنشور.

وفي موقع "يوتيوب" أيضا فاقت المشاهدات الـ5 ملايين مشاهدة حتى هذه الساعة مع حوالي 130 ألف تعليق.

هذا وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

المصدر:RT

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