سياسي فرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون تثير غضب وسائل الإعلام الفرنسية حتى قبل بثها

أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت غضب وسائل الإعلام الفرنسية حتى قبل بثها.

وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يبدو أن مقابلة بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، استطاعت، حتى قبل بثها، إثارة غضب وسائل الإعلام الفرنسية! وهذا دليل على أنهم لا يستطيعون تقبل الواقع".

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وأرفق منشوره بصور مع عناوين مقالات من وسائل إعلام فرنسية رائدة، وُصف فيها كارلسون بـ"المؤيد لترامب" و"المتناقض" و"المتآمر" و"المروّج".

ونشر كارلسون رسالة بالفيديو يوم الثلاثاء الماضي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن فيها أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد كارلسون أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا يعلمون على اوجه الدقة ما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

وذكر الصحفي الأمريكي، في بيان منفصل، أنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة المزمع إجراؤها مع بوتين.

المصدر: نوفوستي