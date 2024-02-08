سيارتو: مقابلة بوتين مع كارلسون ستكون مثيرة فعلا

أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، عن اعتقاده بأن مقابلة تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون مثيرة فعلا، وحث على انتظار التأثير بعد نشرها.

ومن المتوقع أن يتم نشر المقابلة في الساعة الثانية ليلا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير.

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وأضاف الوزير الهنغاري في مقابلة مع نوفوستي: "بالطبع، إنه أمر مثير - بلا شك، لأنه إذا أجرى تاكر كارلسون مقابلة مع الرئيس (فلاديمير) بوتين، فسيكون الأمر مثيرا للاهتمام. يثير فضولنا واهتمامنا ما سيقوله الرئيس الروسي في المقابلة. ودعونا نرى ما هو تأثير ذلك".

في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي.

وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي