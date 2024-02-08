تاكر كارلسون يعلن تاريخ وتوقيت بث المقابلة مع بوتين

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب الصحفي الأمريكي على شبكات التواصل الاجتماعي: "سيقوم تاكر كارلسون ببث المقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، في الساعة 6:00 من مساء يوم غد 8 فبراير بالتوقيت الشرقي (2:00 من يوم 9 فبراير بتوقيت موسكو)".

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في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي.

وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للصحفي الأمريكي، حاول البيت الأبيض، مرتين تعطيل المقابلة. ولكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وصفت تصريح كارلسون بأنه غير صحيح. وحتى الوقت الحالي، سجل هذا النداء من كارلسون، 92 مليون مشاهدة.

ويشار إلى أنه تم إنهاء عمل كارلسون، وهو الصحفي الأمريكي الأعلى تقييما، بشكل مثير من قناة Fox New التلفزيونية في أبريل 2023.

وذكر الصحفي على برنامجه في موقع X أنهم يحاولون إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يتحدثون ضد الدعم المستمر لأوكرانيا، وذلك باتهامهم بالارتباط مع روسيا.

يوم أمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، واقعة إجراء مقابلة كارلسون مع بوتين.

المصدر: نوفوستي