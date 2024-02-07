بيسكوف: المذيع الأمريكي تاكر كارلسون أجرى مقابلة مع بوتين الثلاثاء

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أجرى حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال الصحفيين ما إذا كانت مقابلة كارلسون مع بوتين قد أجريت بالفعل، حيث أكد بيسكوف ذلك قائلا: "نعم، بإمكاني أن أؤكد ذلك"، وتابع أن "كل ما ينشر بشأن مقابلة بوتين وكارلسون على شبكة الإنترنت هي أخبار مزيفة، والحديث هنا عن تزييف مطلق بالكامل".

وعندما طلب من بيسكوف الحديث عن انطباعات الرئيس عن الحوار مع كارلسون، قال بيسكوف إن الصحفيين أنفسهم ستتاح لهم الفرصة لتقييم ذلك عند نشر المقابلة. وقال: "سيتم نشر الحوار فور إعداده، وحينها ستتاح لكم الفرصة لتكوين انطباعاتكم الخاصة".

وقد نشر تاكر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسبه، فإنه سيجري مقابلة لأن الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

في الوقت نفسه، حاول البيت الأبيض، بحسب كارلسون، مرتين تعطيل المقابلة، فيما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير هذا التصريح.

وبعد ساعة من نشر كارلسون لرسالة الفيديو، بلغ عدد المشاهدات 5.2 مليون، ويبلغ هذا الرقم الآن 64 مليونا.

من جانبه قال المدون الأمريكي مات كيم إن أهمية هذه المقابلة في سماع الجانب الآخر، وتابع: "أنا مهتم بسماع كلا الجانبين من هذه القصة واتخاذ قراري بنفسي، وهذا ليس مديحا لبوتين أو لزيلينسكي، وإنما هو حرص على مستقبل الصحافة المستقلة".

وأشار كيم إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية قد "بدأت تفقد عقولها"، حيث يتساءلون في فزع عمّا سيحدث إذا عاد كارلسون وحطم السردية المنتشرة.

ومن المرجح أن ينشر الإعلامي تاكر كارلسون مقابلته مع الرئيس الروسي غدا الخميس 8 فبراير، نقلا عن "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر. وقد وصل الصحفي إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي، وأكد أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وشدد على أنه دفع تكاليف الرحلة بنفسه، واستغرق الإعداد لها عدة أشهر. وبحسب البيانات الأولية، فإن المقابلة تستغرق ساعتين، وقد رفض البيت الأبيض الأمريكي التعليق على رحلة الصحفي الأمريكي.

المصدر: RT

المصدر: نوفوستي