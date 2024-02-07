ظهر في فيديو ليعلن أنه سيقابل بوتين فحصد 50 مليون مشاهدة في ساعات

حصد منشور للصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون أعلن فيه عن زيارته موسكو لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 50 مليون مشاهدة على شبكة X خلال ساعات.

ونشر كارلسون الثلاثاء فيديو ظهر فيه أمام الكرملين، ويعلن أنه سيجري مقابلة مع الرئيس بوتين قريبا.

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وأضاف أن الغرض من مقابلة الرئيس بوتين إطلاع الشعب الأمريكي على روسيا على حقيقتها، وأسباب أزمة أوكرانيا.

وبعد ساعة من نشر الفيديو بلغ عدد المشاهدات 5.2 مليون، وفي غضون ساعتين تضاعف الرقم إلى 20 مليون مشاهدة.

وأثار منشور كارلسون تفاعلا كبيرا بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والمؤسسة السياسية الأمريكية.

وأشار كارلسون إلى أن البيت الأبيض حاول مرتين تعطيل مقابلته مع بوتين ومنعه من إجرائها، فيما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في وقت لاحق تصريح كارلسون.

ووصفت النائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور غرين تصرف كارلسون بأنه مثال للصحافة الحقيقية.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

تجدر الإشارة إلى أن كارلسون الحاظي بشعبية كبيرة في بلاده والعالم، طرد من "سكاي نيوز" بعد انتقادات شديدة للإدارة الأمريكية على دعمها لأوكرانيا في نزاع خاسر مسبقا، ورصد مليارات الدولارات لها على حساب الشعب الأمريكي.

كما يعرف عنه إعجابه بروسيا ودفاعها عن مصالحها واهتمامها بقضايا شعبها، والازدهار الذي تشهده خلافا لدول الغرب المنشغلة في نزاعات مفتعلة وسياسات الحشد والزحف نحو روسيا شرقا، ما يعرضه لاتهامات "بالخيانة والعمالة"، بعد سنوات من تشدق الغرب "بحرية الرأي والصحافة".

المصدر: نوفوستي