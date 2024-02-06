تاكر كارلسون: إيلون ماسك وعد بعدم تقييد أو حجب مقابلتي مع بوتين على منصة "إكس"

أشار الصحافي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون اليوم الثلاثاء، إلى أن رجل الأعمال إيلون ماسك ومالك منصة "إكس" وعد بعدم تقييد أو حجب مقابلته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كارلسون: "أي شخص يمكنه مشاهدة المقابلة مباشرة وبدون أي تعديلات على موقعنا الإلكتروني. وبفضل إيلون ماسك الكبير، تلقينا وعدا بألا يتم تقييد أو حجب هذه المقابلة عندما يتم نشرها على منصته "إكس"، ونحن ممتنون لذلك".

وأضاف: "على النقيض من ذلك، الحكومات الغربية ستفعل ما بوسعها لإخضاع الفيديو لشروط الرقابة على المنصات ذات المبادئ المنخفضة، لأن هذا ما يفعلونه. إنهم يخافون من المعلومات التي لا يستطيعون التحكم بها. لكن لا يوجد لديكم (يقصد المشاهدين) أي سبب لتخافوا منها، نحن لا ندعوكم لتوافقوا على ما قد يقوله بوتين في هذه المقابلة، لكننا نحثكم على مشاهدتها، يجب عليكم معرفة ما في المستطاع معرفته، وبعد ذلك كمواطنين أحرار وليس كعبيد، يمكنكم أن تحددوا بأنفسكم".

وكان كارلسون قد أعلن أنه سيجري قريبا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم محاولة إدارة بايدن منعه من إجرائها إلا أنه وصل موسكو.

وشدد على أن "حرية التعبير هي حقنا، نحن ولدنا بالحق لنقول ما نؤمن به، هذا الحق لا يمكن أن ينتزعه منا أي من كان يجلس في البيت الأبيض، لكنهم بجميع الأحوال يحاولون ذلك"، مضيفا أن إدارة بايدن "قبل قرابة 3 سنوات، تجسست بشكل غير قانوني على رسائلنا النصية، ومن ثم سربت محتواها لوسطائهم في وسائل الإعلام. فعلوا ذلك بهدف منعي من إجراء مقابلة مع بوتين كنا نخطط لها".

وسبق أن صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين، بأن السلطات الأمريكية تخشى من مقابلة للصحافي تاكر كارلسون المتواجد في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لعضوة مجلس النواب، فإن السلطات الأمريكية تغتاظ عندما "لا يسير شخص مثل كارلسون وفقا للنص"، وأشارت إلى أن الأمريكيين "يسمعون الحقيقة" من أشخاص مثله بالذات.

المصدر: RT