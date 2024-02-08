96 مليون مشاهدة على خلفية أبراج الكرملين.. من هو تاكر كارلسون؟

منذ نشره مقطع فيديو يعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح تاكر كارلسون بلا مبالغة أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي على حد سواء.

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وقد حقق مقطع الفيديو له على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو حتى وقت كتابة هذه السطور 96 مليون مشاهدة، بعد تحقيقه 5.2 مليون خلال ساعة واحدة وقت نشره.

فمن هو الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون؟

هو معلق سياسي أمريكي محافظ وكاتب اشتهر باستضافته البرنامج الحواري السياسي الشهير "تاكر كارلسون الليلة" Tucker Carlson Tonight على قناة "فوكس نيوز" منذ عام 2016 وحتى إقالته 2023. بعد الإقالة مع القناة، تحول كارلسون إلى موقع X، ويوصف كارلسون بأنه أحد أشرس المدافعين عما يسمى بـ "الترامبية" نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويوصف كذلك بأنه "الصوت الأكثر تأثيرا في وسائل الإعلام اليمينية، دون أن يكون له منافس".

وقد بدأ كارلسون مسيرته الإعلامية في تسعينيات القرن الماضي، حينما كان يكتب لمجلة The Weekly Standard، وغيرها من الصحف. ثم أصبح معلقا في شبكة CNN في الفترة من 2000-2005 كمضيف مشارك لبرنامج "إطلاق نار متبادل" Crossfire، وهو برنامج مناظرة إخبارية في أوقات الذروة للشبكة، والذي كان يذاع في الفترة من 2001-2005. بعد ذلك في الأعوام 2005-2008 استضاف البرنامج الليلي "تاكر على MSNBC"، ثم أصبح محللا سياسيا في قناة "فوكس نيوز" بدءا من عام 2009، وظهر في برامج مختلفة قبل إطلاق برنامجه الخاص.

وفي عام 2010، شارك كارلسون في تأسيس موقع الأخبار والرأي اليميني The Daily Caller، وعمل كرئيس تحرير أولي له، حتى باع حصته في الملكية وتركه عام 2020.

تميز كارلسون دائما بآرائه الجريئة، والتي يصفها الليبراليون أحيانا بـ "اليمينية المتطرفة"، وكثيرا ما عارض الآراء السائدة فيما يخص جائحة "كوفيد-19"، هجوم الكابيتول 6 يناير، الأسلحة البيولوجية الأوكرانية، الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة، وهو ما تسبب في هجوم شرس عليه من قبل وسائل الإعلام والسياسيين من الحزب الديمقراطي. لهذا قامت "فوكس نيوز" بإقالة كارلسون، أبريل 2023، وألغت برنامجه، دون تقديم سبب.

في يونيو بدأ تاكر كارلسون في نشر برنامجه على موقع X ليصبح محط أنظار واهتمام الجميع، واستضاف فيه دونالد ترامب، ولاري سنكلير (الذي ادعى أنه مارس الجنس مع باراك أوباما تحت تأثير الكوكايين)، ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، وها هو الآن يجري الحوار، الذي ربما سيكون الأشهر على الإطلاق من بين حواراته، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

المصدر: RT