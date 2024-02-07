المذيع الأمريكي كارلسون تحت أضواء الإعلام الروسي والأمريكي

أصبح المذيع والصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون محل اهتمام الجميع في بلاده وروسيا، فور إعلانه عن إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء.

ونشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط موسكو، حصد خلال ساعة واحدة 5.2 مليون مشاهدة، ووصل عدد المشاهدات حتى الآن 71 مليونا.

وتضاربت الآراء والتعليقات حول كارلسون حيث يطالب سياسيون وإعلاميون أمريكيون باعتقاله نظرا لأنه "خائن"، فيما يدعو رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى اعتقال من يطالبون بالقبض على كارلسون، تضامنا مع حرية الرأي.

وفي انتظار بث الحوار الذي أجراه كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتشر على مواقع التواصل فيديو من قمة مجموعة الدول العشرين في باريس بتاريخ 11 نوفمبر 2018، حيث اصطف رؤساء الدول انتظارا لالتقاط الصور وسار بوتين ليصافح ترامب بقوة.

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أما كارلسون في موسكو، فقد ارتاد أحد فروع سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية التي غادرت روسيا بعد العقوبات وحلت محلها سلسلة Vkusno I Tochka الروسية بنفس المأكولات والمنيو التي كانت أصلا بمكونات روسية حصرا.

وحينما حصل كارلسون على شطيرة "الهامبورغر" التي طلبها، شكر عامل المطعم باللغة الروسية قائلا: "سباسيبا" Spasibo.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال صباح اليوم إن كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن موقف كارلسون "يختلف تماما عما تشيعه عنه وسائل الإعلام الأنغلوساكسونية التقليدية" من أكاذيب واتهامات بالعمالة لروسيا.

ومن المرجح أن ينشر الإعلامي تاكر كارلسون مقابلته مع الرئيس الروسي غدا الخميس 8 فبراير، حسب مصادر مختلفة.

ووصل كارلسون إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي وأكد أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وشدد على أنه دفع تكاليف الرحلة بنفسه، واستغرق الإعداد لها عدة أشهر.

المصدر: RT