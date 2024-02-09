قديروف يصف رد فعل الأمريكيين على مقابلة بوتين بالمذهلة

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف رد فعل الأمريكيين العاديين على المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالمذهلة.

وقال قديروف: "بعد بث المقابلة، كنت مهتما برد فعل الأمريكيين العاديين. وليس رد فعل المدونين الذين يتقاضون المال وقاموا ببساطة بمواجهة كلمات فلاديمير بوتين بعبارة "هذا غير صحيح" مبتذلة، تحديدا الأمريكيين العاديين. ورد الفعل هذا هو بالنسبة لمعظمهم، حيث أصبحت الحقائق البسيطة حول العملية العسكرية الروسية والتي عرفناها منذ البداية، كان بمثابة اكتشاف حقيقي. وأنا في الحقيقة أشعر بالأسف تجاه الجمهور الغربي، الذي أصبح رهينة وسائل الإعلام الغربية المضللة".

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ووصف المقابلة بأنها مثيرة للاهتمام ووصف بوتين بأنه "الأفضل بين جميع رؤساء العالم".

ولفت قديروف إلى الهستيريا التي سادت وسائل الإعلام الغربية بعد الإعلان عن المقابلة، والتي "شوهت لسنوات صورة بوتين وسكبت الأكاذيب في آذان الجمهور".

وكان كارلسون قد نشر ليلة أمس مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، وحصلت على ملايين المشاهدات على منصة "إكس".

وأكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن مقابلة الصحفي كارلسون مع الرئيس بوتين ستدفع الكثيرين في الغرب للضغط على حكوماتهم لدعم المفاوضات بين أوكرانيا و روسيا.

المصدر: نوفوستي