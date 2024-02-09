قال الكاتب السلفادوري ديفيد هيرنانديز، إنه سيسفر عن مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، تأثير الزلزال في الولايات المتحدة.

وشدد هيرنانديز، الحامل لشهادة دكتوراه في الفلسفة، على أن هذه المقابلة ستكشف لسكان الولايات المتحدة، حقيقة الصراع الدائر حول أوكرانيا ودور السياسيين الأمريكيين في هذا الأمر.

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وأضاف الخبير: "على المستوى السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، كان لهذه المقابلة تأثير الزلزال... بات المواطن الأمريكي العادي يعرف الآن وأخيرا حقيقة الحرب البعيدة التي يشنها ساسة بلاده بالتعاون مع الناتو ضد الشعب الروسي المسالم".

ووفقا له، "تميزت هذه مقابلة بالحكمة السياسية من جانب بوتين، وقدم خلالها تحليله التاريخي المفصل، وفضح، خاصة للشعب الأمريكي، الدفاع الديماغوجي عن الديمقراطية الزائفة في أوكرانيا النازية الجديدة".

وأشار الخبير إلى أن "الولايات المتحدة، تنفق مليارات الدولارات على هذا الهدف، وهو ما لا يخدم السلام العالمي، بل فقط يزيد من أرباح المجمع العسكري الأمريكي، الذي، من أجل تحقيق الربح الاقتصادي، يروج من خلال السياسيين العملاء في أوكرانيا لهذا العدوان اللاإنساني ضد الشعب الروسي البطل الذي لا يقهر".

في الليلة الماضية، قام الصحفي تاكر كارلسون بنشر المقابلة مع الرئيس الروسي، وذلك على موقعه الإلكتروني وعلى شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" وعلى موقع "يوتيوب".

وفي حوالي 9 ساعات، تجاوز عدد مشاهدات الفيديو على X، السبعين مليون مشاهدة، وعلى يوتيوب - 3.1 مليون. ونشرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين.

المصدر: نوفوستي