وصف السيناتور الأمريكي من ولاية أوهايو ديفيد فانس المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المذيع التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون بأنها مذهلة.

وشارك السيناتور الأمريكي انطباعاته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "X": لقد شاهدت هذا للتو. وأرفق هذه العبارة برابط المقابلة مع التعليق "مذهل".

ونشرت مقابلة بوتين مع كارلسون على موقع الصحفي الأمريكي ليلة الجمعة 9 فبراير. ونشرت الخدمة الصحفية في الكرملين في وقت لاحق النص الكامل للمقابلة باللغة الروسية.

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وتابعت الصحافة الغربية المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، والتي وصفت بأنها "انتصار دعائي" لصالح بوتين، وحظيت بمشاهدات عشرات ملايين المتابعين.

المصدر: Lenta