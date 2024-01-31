"فورين بوليسي": الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان لمماطلة انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

نقلت مجلة "فورين بوليسي" عن مصادر أن الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان إلى تأخير بدء عملية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، رغم رغبة دول أوروبا الشرقية وكييف نفسها بدء ذلك بأقرب وقت.

وقالت المجلة: "تضغط أوكرانيا وبعض أقوى مؤيديها على حلف "الناتو" لدعوة كييف رسميا لتصبح عضوا في الحلف العسكري في القمة الكبرى المقبلة، ولكن جهودهم تواجه مقاومة جدية من وراء الكواليس من الولايات المتحدة وألمانيا".

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وأضافت أن بولندا ودول البلطيق ترى أن توسع "الناتو" من خلال عضوية أوكرانيا هو وسيلة "لإضعاف طموحات روسيا في أوروبا الشرقية". لكن عددا من الممثلين الغربيين للحلف، خاصة واشنطن وبرلين، يعتبرون أنه من السابق لأوانه البدء في عملية قبول كييف في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا.

وأشارت المجلة إلى أن "الولايات المتحدة وألمانيا هما المانحان الرئيسيان للمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. ويصر المسؤولون في كلا البلدين على أن أوكرانيا يجب أن تنضم في نهاية المطاف إلى حلف "الناتو"، ولكن الآن ليس الوقت المناسب لبدء هذه العملية".

ونوهت المصادر بأنه بدلا من الانضمام إلى حلف "الناتو"، فإن كلا الدولتين تهدفان إلى الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة. وتتمثل إحدى الحجج في الخوف من أن يؤدي الانضمام إلى الحلف خلال النزاع المستمر إلى إثارة صراع كامل بين حلف "الناتو" وروسيا، وقد يصل الأمر إلى حرب نووية.

المصدر: نوفوستي