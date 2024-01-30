دون ذكر مواعيد محددة.. بلينكن: أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف "الناتو"

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، بأن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ: "إن أبواب الناتو مفتوحة، وستبقى مفتوحة، بما في ذلك أمام أوكرانيا، التي ستصبح عضوا في الناتو"، مشيرا إلى أن انضمام فنلندا إلى الحلف وعملية انضمام السويد شبه المكتملة هي دليل على أن أبواب الناتو مفتوحة.

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وفي وقت سابق أعرب فلاديمير زيلينسكي، عن شكوكه في أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الذي شارك في اجتماع استمر يومين مع زملائه من حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن دول الناتو متفقة على عدم قبول أوكرانيا في هذه المنظمة في عام 2024.

ووفقا له، لا يزال هناك إجماع بين الحلفاء على أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف في الظروف الحالية يبدو غير وارد، لأنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي سبتمبر 2022، قدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو بشكل عاجل، وفي قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو من هذا العام، تلقت تأكيدات بأنه سيتم قبول طلبها عند استيفاء الشروط اللازمة، لكن لم يتم ذكر أي مواعيد محددة.

المصدر: نوفوستي+RT