قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن الناتو لا يمكنه الدخول في صراع مباشر مع روسيا من أجل أوكرانيا، لأنه غير قادر على خوض معارك واسعة النطاق.

وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Ask The Inspector على يوتيوب: "لا يملك الناتو القدرة على التدخل بشكل مباشر (في الصراع في أوكرانيا). نحن نرى الآن أنها منظمة فاشلة تماما. لا يستطيع الناتو الدخول في معارك برية واسعة النطاق لأكثر من أسبوع أو أسبوعين".

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وأشار ريتر إلى أن قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي، تتجاوز بكثير قدرات المؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء في الحلف.

وأكد الخبير أيضا على أن الجيش الروسي اليوم هو الأقوى في العالم، في حين أن القوات المسلحة لدول الناتو في حالة يرثى لها: حجم الجيش البريطاني آخذ في الانخفاض، والجنود الألمان والفرنسيون لا يعرفون كيف يقاتلون على الإطلاق.

وقال: "يعاني الناتو من الانحطاط والتراجع. وإذا دخل أي لواء أمريكي في المعركة (في أوكرانيا)، فسيتم تدميره في ثلاثة أو ثلاثة أيام ونصف. إنهم لا يعرفون كيفية القتال في هذا الصراع".

ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات عديدة أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها وعلى أمنها القومي. وتشدد روسيا على أنها، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو ، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.

المصدر: نوفوستي