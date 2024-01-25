الدفاع الصينية: الناتو آلة حرب متنقلة تزرع الفوضى أينما حلت

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حلف الناتو بأنه عبارة عن آلة حرب متحركة تتسبب بالفوضى أينما حلت، وأنه عمد إلى خوض الحروب منذ نشأته.

وقال تشيان ردا على تصريحات سابقة لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ عن الصين: "لقد لفتنا الانتباه إلى التصريحات غير اللائقة لأمين عام حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالصين. وباعتباره منظمة عسكرية إقليمية، فقد بدأ الناتو وخاض الحروب منذ نشأئه".

يشار إلى أن ستولتنبرغ قال في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مرة أخرى إن التحالف من المفترض أن يكون إقليميا بطبيعته وسيظل كذلك، على الرغم من محاولات الغرب لتحويل أنشطة الكتلة إلى آسيا.

وأضاف أيضا أن "حلف شمال الأطلسي ليس هو الذي يتحرك نحو آسيا، بل الصين تقترب نحو إفريقيا والقطب الشمالي.. ومسألة السيطرة على البنية التحتية الحيوية أمر مهم لأمن الناتو".

وأكد متحدث الدفاع الصينية أنه في السنوات الأخيرة، يواصل التحالف الاقتراب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويستخدم "التهديد الصيني" غير الموجود لإثارة المواجهة، كما يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وأضاف تشيان: "يجب أن يقال إن حلف شمال الأطلسي هو آلة حرب متحركة، أينما ظهرت فإنها تسبب الاضطرابات".

كما دعا تشيان الناتو إلى التوقف عن اختلاق الأكاذيب والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الخطيرة التي تسبب الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التعامل مع الصين وتطوير القوات المسلحة الصينية بصورة موضوعية وعقلانية.

المصدر: نوفوستي