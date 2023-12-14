روسيا والصين تنفذان دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قاذفات روسية حاملة للصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS وصينية من طراز Hun-6K نفذت دورية جوية مشتركة فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت الوزارة: "قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS والقاذفات الاستراتيجية Hun-6K بدورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وتم توفير غطاء جوي لها على طول مسار الدورية المشتركة بالكامل بواسطة مقاتلات Su-35 تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية ومقاتلات من طراز Su-30/Jian 11b تابعة للقوات الجوية الصينية".

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وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض أجزاء الطريق، قامت طائرات مقاتلة من دول أجنبية بمرافقة المجموعة الجوية الروسية - الصينية.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية، على أنه تم تنفيذ الدوريات الجوية، وفقا لبنود خطة التعاون العسكري بين الدولتين لعام 2023 ، و"هي لم تكن موجهة ضد دول ثالثة".

وقالت الوزارة: "خلال تنفيذ مهامها، تقيدت الطائرات الحربية الروسية والصينية بشكل صارم بأحكام القانون الدولي. ولم تكن هناك انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وبعد الانتهاء من الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة فيها إلى قواعدها".

وتجري روسيا والصين، دوريات جوية وبحرية مشتركة بانتظام. على سبيل المثال، في العام الماضي، هبطت طائرات روسية، كجزء من دورية، في مطار صيني لأول مرة، وهبطت طائرات صينية في مطار روسي. وفي منتصف مارس، أعلن الجانبان عن تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي