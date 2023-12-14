كوريا الجنوبية: طائرات روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بنا

أفادت وكالة يونهاب، بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن طائرات حربية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي، أنه تم إرسال مقاتلات كورية جنوبية لاعتراض الطائرات الغريبة.

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وأشارت وكالة الأنباء إلى أن، الحديث يدور عن طائرتين صينيتين وأربع طائرات روسية.

وذكرت أن الطائرات الست تواجدت في ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي في بحر اليابان من الساعة 11:53 إلى الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي (من 05:53 إلى 06:10 بتوقيت موسكو). وخلال ذلك لم يتم انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان الأركان العامة الكورية الجنوبية: "رصدت قواتنا المسلحة، طائرات روسية وصينية قبل دخولها منطقة KADIZ ، وتم إرسال مقاتلات تابعة لقواتنا الجوية، واتخاذ إجراءات تكتيكية استعدادا للطوارئ".

وكان الجانب الروسي قد أعلن مرات عديدة، أن "منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي"، حددتها كوريا الجنوبية من جانب واحد، ولذلك ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية بالنسبة للدول الأخرى.

من جانبها تطالب كوريا الجنوبية، الدول الأخرى بإبلاغها مسبقا بتحليق طائراتها في هذه المنطقة.

المصدر: تاس