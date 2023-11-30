اليابان تعلق تشغيل طائرات "أوسبري" بعد حادث دام للقوات الجوية الأمريكية

صرح مسؤولون بأن اليابان علقت تشغيل طائرات "أوسبري"، بعد سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نفس الطراز خلال مهمة تدريبية في البحر، يوم أمس الأربعاء.

وقال تارو ياماتو، المسؤول البارز بوزارة الدفاع، أمام جلسة للبرلمان إن اليابان تخطط لتعليق رحلات طائرات "أوسبري" في الوقت الحالي.

وذكر مسؤولو الوزارة أن تشغيلا تدريبيا كان مخططا ليوم الخميس في معسكر ميتابارو للجيش في مقاطعة ساجا بجنوب اليابان تم إلغاؤه في اطار خطة لإيقاف تشغيل جميع طائرات "أوسبري" المملوكة لليابان وعددها 14 منتشرة في قواعد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكزو ماتسونو، بأن اليابان طلبت أيضا من الجيش الأمريكي وقف تشغيل جميع طائرات أوسبري باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الجارية في موقع التحطم حتى "يتم التأكد من سلامتها".

وكان مسؤولو دفاع يابانيون قالوا إن طائرة أمريكية من طراز "أوسبري" انضمت إلى عملية الإنقاذ منذ الحادث.

وتحطمت الطائرة الأمريكية قبالة الساحل الجنوبي لليابان، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم الثمانية. ولم يعرف على الفور سبب الحادث وحالة السبعة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة.

وقام خفر السواحل وكذلك القوات اليابانية بالبحث طوال الليل، وبدأ خفر السواحل يوم الخميس باستخدام السونار للبحث تحت الماء عن الطائرة في قاع البحر.

يذكر أن "أوسبري" طائرة هجينة تقلع وتهبط مثل المروحيات، لكن يمكنها تشغيل مراوحها للأمام والطيران بسرعة أكبر مثل أي طائرة.

تعرضت طائرات "أوسبري" لعدد من حوادث التحطم، بما في ذلك في اليابان، حيث يتم استخدامها في القواعد العسكرية الأمريكية واليابانية.

المصدر: AP