صرح أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء، بأن كييف جمعت فريقا من السياسيين الأوروبيين المتقاعدين للترويج لأوكرانيا ودفعها في الطريق إلى الناتو.

وقال يرماك خلال مؤتمر صحفي لمكتب زيلينسكي: "هذه مجموعة جديدة، لقد انتهينا للتو من اجتماعنا الأول عبر Zoom مع المشاركين في هذه المجموعة، وهدفها في المقام الأول هو العمل مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والعمل مع الخبراء، والبيئة السياسية، لبناء جو من شأنه أن يساعدنا على المضي قدما في هذا الطريق (للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي)".

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بالإضافة إلى ذلك، قدم يرماك أعضاء المجموعة، الذين وصفهم بأنهم "أشخاص محترمون وأقوياء وما زال لديهم تأثير كبير جدا"، وقال إن من بينهم الرئيسة الليتوانية السابقة داليا غريباوسكايتي، والرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الفنلندية السابقة سانا مارين، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وآخرون.

وفي وقت سابق أعرب فلاديمير زيلينسكي، عن شكوكه في أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن دول الناتو متفقة على عدم قبول أوكرانيا في هذه المنظمة في عام 2024.

ووفقا له، لا يزال هناك إجماع بين الحلفاء على أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف في الظروف الحالية يبدو غير وارد، لأنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي سبتمبر 2022، قدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو بشكل عاجل، وفي قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو من هذا العام، تلقت تأكيدات بأنه سيتم قبول طلبها عند استيفاء الشروط اللازمة، لكن لم يتم ذكر أي مواعيد محددة.

المصدر: نوفوستي+RT