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البنتاغون: واشنطن لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا

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البنتاغون: واشنطن لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
Globallookpress Tsgt. Jack Sanders/Dod
المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لن تعلن عن إرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا من مخزوناتها العسكرية بسبب عدم وجود موافقة من الكونغرس.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان البنتاغون يخطط لإعلان إمدادات جديدة: "لا توجد إعلانات جديدة كجزء من موازنة السلطات الرئاسية. ما زلنا ننتظر تمويلا إضافيا من الكونغرس".

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وأشار إلى أن الأسلحة التي تم اتخاذ قرار بإرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق، سيتم إرسالها في إطار ما يسمى بـ"مبادرة دعم أمن أوكرانيا" حين يتم إنتاجها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب من الكونغرس التمويل الإضافي بحجم 106 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 60 مليارا لدعم أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي.

ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إجراءات حماية الحدود.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي

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