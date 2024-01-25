ضربة جديدة لكييف.. الكونغرس يرفض تقديم دولار واحد لأوكرانيا حتى يحل بايدن أزمة المهاجرين

أكد النائب الأمريكي عن ولاية تكساس تشيب روي أنه حتى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحل مشاكلها الداخلية المتعلقة بالهجرة، فإن أوكرانيا لن تتلقى أي أموال من واشنطن بعد الآن.

وأشار روي في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إلى أنه في حال لم تقم إدارة الرئيس جو بايدن فعليا بأي شيء لوقف تدفق اللاجئين إلى البلاد وتأمين حدود الولايات المتحدة، فإن كييف لن تحصل على أي دولار واحد من واشنطن.

I am so grateful for the Texas National Guard, and all of the other members of the Texas military department, and the Texas Department of Public Safety, who are stepping up to secure the border in the absence of Joe Biden enforcing the immigration laws of America. https://t.co/Ya0NUXPknP — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024

وأضاف: "لا يمكن لبلدنا الاستمرار في استثمار الأموال في أوكرانيا مع تدمير حدودنا في ذات الوقت. وهناك العديد من الأمريكيين الذين يتساءلون: هل ينبغي لنا أن ندفع ثمن ذلك؟ ما هو الهدف من ذلك بالضبط؟".

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ولفت عضو الكونغرس الأمريكي إلى أن الأوروبيين هم الذين يجب عليهم استثمار المزيد من الأموال في أوكرانيا، وليس تقديم مطالب بذلك إلى واشنطن.

في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن تطبيق نظام "الغزو" وإجراءات الدفاع عن النفس بسبب الوضع مع المهاجرين، مؤكدا أن الولاية ستنفذ سياساتها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود.

وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، وفي ديسمبر الماضي، سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور غير قانوني عبر الحدود، وهو يعتبر أعلى رقم خلال شهر واحد.

المصدر: نوفوستي