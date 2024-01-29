بلينكن: غياب المساعدات العسكرية لأوكرانيا أثر على الوضع الميداني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن قد لاحظت تأثيرا لغياب المساعدات العسكرية الأمريكية على الوضع الميداني في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في واشنطن، يوم الاثنين: "لا يوجد لدينا وعاء سحري يحتوي على الأموال. والآن انتهت لدينا المساعدات العسكرية التي كنا نقدمها لأوكرانيا، ونحن نرى بعض الدلائل على ما يعني ذلك في ميدان القتال".

ودعا بلينكن الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا، مضيفا أنه "في غياب ذلك سيكون كل ما أنجزه الأوكرانيون وما ساعدناهم في إنجازه، مهددا".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة من خلال عدم تقديم المساعدة لأوكرانيا توجه إشارة إلى كافة الخصوم "مفادها أننا غير جديين في حماية الحرية والديمقراطية"، معتبرا أن القيادة الروسية "تصبح مقتنعة أكثر بأنها قادرة على الصمود لفترة أطول من أوكرانيا ومنا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب من الكونغرس التمويل الإضافي بحجم 106 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 60 مليارا لدعم أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي. ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الإجراءات لحماية الحدود.

المصدر: نوفوستي