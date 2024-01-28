سلطات تكساس تدعو متطوعين للقيام بدوريات على الحدود مع المكسيك

أعلنت الإدارة العسكرية بولاية تكساس عن دعوة متطوعين للقيام بدوريات على الحدود مع المكسيك في المناطق شديدة الخطورة لمنع العصابات الإجرامية من تهريب المهاجرين والمخدرات إلى الولاية.

وقالت الإدارة العسكرية في بيان: "في إطار عملية لون ستار (Lone Star)، تتعاون الإدارة العسكرية في تكساس وإدارة السلامة العامة لنشر عملاء حرس الحدود في المناطق شديدة الخطورة لعرقلة قدرة المنظمات الإجرامية على تهريب المهاجرين والمخدرات إلى تكساس".

The Texas National Guard continues to deploy its troops to the border with Mexico to prevent migrants from entering the country. Recruitment of volunteers has also begun for this purpose. #USA#TexasBorder#texasbordercrisispic.twitter.com/eKCEBgYw90 — war responder (@MasoodMalik4741) January 28, 2024

وكجزء من توظيف المتطوعين، فتح منظمو المهمة وظائف جديدة، وأعلنوا أيضا عن "تقديم عدد من المزايا للمتطوعين والاستعداد لتغطية تكاليف إقامتهم وطعامهم".

ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. كما تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

وتصف الإدارة الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بأنها "غير دستورية وغير أمنة".

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واتهمت قيادة 25 ولاية أمريكية الرئيس جو بايدن بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أوضح حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت أنه مستعد لصراع محتمل مع الحكومة الفيدرالية.

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هذا وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس إن مقترحات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن لتأمين الحدود لا تساعد في وقف تدفق المهاجرين، في حين يرسل مليارات الدولارات إلى كييف دون جدوى. معتبرا الوضع على الحدود الأمريكية كسلاح دمار شامل يهدد أمن البلاد.

المصدر: نوفوستي