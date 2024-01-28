"على حدود تكساس".. صحفية أمريكية تحذر من تكرار "فخ" اقتحام الكابيتول

حذرت الصحفية الأمريكية تومي لاهرين من نصب السلطات "فخ" للأمريكيين على شاكلة استجرار الناس لمحاصرة الكابيتول في 2021، وشددت على زملائها الصحفيين عدم الانجرار أيضا إلى هذه المكيدة.

وكتبت لاهرين في حسابها على موقع "إكس": "لا ينبغي للمواطنين الأمريكيين أن يحسموا الأمر مع المهاجرين في تكساس بأنفسهم، كي لا يقعوا في فخ السلطات".

As much as I agree the situation at the border is out of control, it’s important that Texas and the National Guard handles it. Concerned Americans SHOULD NOT attempt to journey to the border. It’s a trap. They will Jan 6 you. Don’t do it. — Tomi Lahren (@TomiLahren) January 27, 2024

وأضافت: "أتفق على أن الوضع على الحدود أصبح خارجا عن السيطرة، ولكن من المهم أن تتعامل تكساس والحرس الوطني مع هذه القضية. ويجب على الأمريكيين القلقين من هذه القضية ألا يحاولوا الوصول إلى الحدود. إنه مجرد فخ".

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وبحسب رأيها فإن السلطات الأمريكية "سترتب حادثة الـ6 من يناير (محاصرة واقتحام مبنى الكابيتول)".

وشددت على أنه في حال هم الناس في القدوم إلى الحدود، "أدعو زملائي إلى عدم القيام بذلك".

يشار إلى أنه في 6 يناير 2021، هاجم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وتسبب ذلك في عرقلة عمل الكونغرس لعدة ساعات.

وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد المشرعون فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.. وتم بعد ذلك اعتقال مئات الأمريكيين بتهم تتعلق بمشاركتهم في ذلك الهجوم. ومنهم من وصف الحادثة بـ"المكيدة" من أجل تنظيم عملية نفسية ضد ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت عن "غزو" المهاجرين وضرورة اتخاذ إجراءات "لحماية أنفسهم". كما تصف الإدارة الأمريكية سلوك سلطات تكساس بأنها "غير دستورية وباتباع أساليب متهاونة".

المصدر: نوفوستي