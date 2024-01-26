صحيفة: بيان واحد من ترامب يعجل بانتصار روسيا ويزيد تعقيد اتفاق تقديم المساعدات لأوكرانيا

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ربط تقديم التمويل لأوكرانيا بالتوصل لاتفاق بشأن أمن الحدود الأمريكية جعل من انتصار روسيا في أوكرانيا أقرب.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن "معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب للاتفاق صعبت من مستقبل هذا الاتفاق".

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وأشار مقال الصحيفة إلى أن الجمهوريين كانوا على وشك التوقيع على اتفاق بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا، ووافقوا "على مضض" على ربطه بتخصيص أموال إضافية لتأمين حماية حدود الولايات المتحدة.

وأضاف: "ولكن بسبب انتقادات ترامب للاتفاق، تبدل رأي العديد من الأعضاء الجمهوريين".

وفي نتيجة لذلك، يشير مقال الصحيفة، إلى أن كبير المفاوضين الديمقراطيين، السيناتور كريس ميرفي، أشار إلى أنه في حال انهار الاتفاق، فإن روسيا ستنتصر في أوكرانيا وستكون أوروبا "تحت التهديد".

هذا وكانت الخلافات حول مسألة الهجرة، السبب الرئيسي وراء فشل الكونغرس حتى الآن في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

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كما تصر المعارضة الجمهورية على أن نهج بايدن يترك الحدود "مفتوحة".

يشار أيضا إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، تم الإبلاغ عن أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود، وفي نهاية ديسمبر الماضي، كانت الدوريات على الحدود تتعامل مع ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر أو أكثر يوميا.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على موقع "إكس"، عن تطبيق نظام "الغزو" وإجراءات الدفاع عن النفس بسبب الوضع مع المهاجرين، مؤكدا أن الولاية ستنفذ سياساتها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود.

المصدر: نوفوستي