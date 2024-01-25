ترودو يتهم المعارضة الكندية بالتراجع عن دعم أوكرانيا

اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حزب المحافظين المعارض بالتراجع عن دعم أوكرانيا. وتحويلها إلى مادة للمزايدات السياسية.

قال ترودو خلال اجتماعه مع نواب الحزب الليبرالي الكندي الذي يرأسه: تواصل الحكومة الكندية وأغلبية الأحزاب في مجلس النواب دعم كييف، لكن زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بوليفر لسبب ما قرر التصويت ضد دعم أوكرانيا.

بحسب ترودو، مسألة تقديم الدعم الكندي لأوكرانيا أصبحت تدخل ضمن الحسابات السياسية بشكل متزايد.

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في نهاية عام 2023، اتهم ترودو، المحافظين بعرقلة اقتراح الليبراليين الخاص بإبرام اتفاقية تجارة حرة محدثة مع أوكرانيا. حينها رد بوليفر قائلا: إن ترودو، على خلفية انخفاض الشعبية يحاول ببساطة التلاعب بالموضوع الأوكراني، ذلك أن اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا موجودة بالفعل، ولا تحتاج إلى تغيير.

في السابق، ذكرت شركة "نانوس" للأبحاث أن الثقة بالحكومة الليبرالية في كندا وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الـ 17 الماضية - 23٪.

في الوقت نفسه، يثق 20.6% فقط من الكنديين بترودو، مقابل 34.3% يثقون بزعيم حزب المحافظين المعارض بيير بوليفر.

وانخفضت معدلات شعبية ترودو وحزبه طوال عام 2023، في ظل مشاكل اقتصادية عانت منها البلاد، وعلى هذه الخلفية طالبته المعارضة مرارا بالاستقالة.

المصدر: تاس