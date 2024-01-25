أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، وتفضل روسيا تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وقال بيسكوف لوكالة "بلومبيرغ" معلقا على أنبائها التي تفيد بأن روسيا تستشعر إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة حول أوكرانيا: "لقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا بأن روسيا كانت، ولا تزال، وستبقى منفتحة على المفاوضات حول أوكرانيا".

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وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق أهدافنا. ونحن نفضل تحقيق ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية. وإذا لم يتم الأمر بهذا الشكل، فإن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافنا".

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات عن تغير في موقف روسيا بشأن أوكرانيا.

وأضافت: "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر ما إذا كانت ستتفاوض مع روسيا ومتى وكيف".

وشنت اوكرانيا هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، تكبدت خلاله اوكرانيا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، والدمار والخسائر المادية، وبالرغم من ذلك ما زال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقود شعبه نحو مزيد من الخسائر والقتلى، رافضا فكرة التفاوض مع روسيا لإيجاد مخرج من الوضع الحالي.

المصدر: نوفوستي