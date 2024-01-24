قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقود بلاده إلى نهاية مأساوية.

وكتبت الدبلوماسية في قناتها على تيليغرام: "يا لها من نهاية مأساوية، ولكنها منطقية بالنسبة لفيلم الإثارة الأمريكي الذي يسمى "مشروع أوكرانيا".

وأضافت: انتهت الأفلام الأمريكية الكلاسيكية عن أباطرة المخدرات التي تظهر فيها لقطاتٌ لأكوامٍ من الكوكايين، ومشاهد لزعماء العصابات وهم يطلقون النار بشكل عشوائي، ويسقط نتيجة لذلك الكثيرون في مذابح دموية". وعلقت، بأن زيلينسكي يلعب هذا الدور بكفاءة.

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وشنت اوكرانيا هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، تكبدت خلاله اوكرانيا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، والدمار والخسائر المادية، وبالرغم من ذلك ما زال يقود شعبه نحو مزيد من الخسائر والقتلى، رافضا فكرة التفاوض مع روسيا لإيجاد مخرج من الوضع الحالي.

المصدر: ريا نوفوستي