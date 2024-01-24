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سويسرا: لا يمكن البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية إلا بمشاركة روسية

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سويسرا: لا يمكن البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية إلا بمشاركة روسية
Sputnik
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قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، إنه لن يكون هناك حل سلمي للصراع في أوكرانيا دون مشاركة روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الوزير قوله: "من الواضح أنه بدون روسيا لن تكون هناك حلول سلمية".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خصص لهذا الموضوع وأن الحوار حوله سيستمر.

كذلك صرح كاسيس بأن بلاده تدرس إمكانية تنظيم مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق، عقد وزيرا خارجية روسيا وسويسرا سيرغي لافروف وإجنازيو كاسيس، اجتماعا في مقر الأمم المتحدة.

وقال لافروف في وقت لاحق إن روسيا تأخذ في الاعتبار خروج سويسرا عن الحياد.

المصدر: وكالات

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