الخارجية الأمريكية تدعو الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على المساعدات لأوكرانيا

قال نائب رئيس المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الكونغرس مدعو للموافقة بشكل عاجل على مخصصات الميزانية لأوكرانيا.

أجاب الدبلوماسي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عن سؤال حول أسباب تأخير الأمريكيين في الموافقة على المخصصات لكييف قائلا: لا نملك عصا سحرية. ونأمل أن يتمكن الكونغرس من القيام بشيء ما بسرعة حتى نتمكن من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا لدعم أوكرانيا..

وأكد باتيل أن أوكرانيا بحاجة للدعم في مجال الأمن والاقتصاد وفي المجال الإنساني، مضيفا، ستكون هناك عواقب ملموسة إذا فشلنا في القيام بذلك.

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أرسلت إدارة البيت الأبيض طلبا للكونغرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.

إجمالا، يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على نحو 106 مليارات دولار لتغطية هذه الاحتياجات، ولكن خطط بايدن يعطلها مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

المصدر: تاس