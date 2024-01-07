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ترامب يدعو إلى إطلاق سراح المدانين باقتحام مبنى الكابيتول

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ترامب يدعو إلى إطلاق سراح المدانين باقتحام مبنى الكابيتول
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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المئات من أنصاره الذين سجنوا لمشاركتهم في اقتحام مبنى الكابيتول في يناير2021 بأنهم "رهائن"، ودعا جو بايدن إلى إطلاق سراحهم.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أيوا: "هل تعلمون ماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ يجب أن يطلقوا سراح رهائن السادس من يناير".

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وتابع: "البعض يسميهم سجناء، لكني أسميهم رهائن. اطلق سراح رهائن 6 يناير يا جو. اطلق سراحهم يا جو. من السهل عليك أن تفعل ذلك يا جو".

وتم في 6 يناير 2021 احتجاز ما لا يقل عن 950 من أنصار ترامب لمحاولتهم تعطيل تصديق الكونغرس على فوز بايدن الانتخابي.

ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي البحث عن المشاركين في أحداث 6 يناير 2021، وتصدر المحاكم أحكاما قاسية عليهم تصل إلى السجن عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي

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