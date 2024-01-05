بايدن: ترامب مستعد للتضحية بالنظام الديمقراطي في البلاد من أجل العودة إلى السلطة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية بنسلفانيا، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب مستعد للتضحية بالنظام الديمقراطي في البلاد من أجل العودة إلى السلطة.

وأكد بايدن في الذكرى السنوية لاقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021: "الخيار واضح. حملة دونالد ترامب تدور حوله وليس حول أمريكا، ولا أنتم (الشعب). حملة دونالد ترامب مهووسة بالماضي، وليس بالمستقبل. إنه على استعداد للتضحية بديمقراطيتنا من أجل الوصول إلى السلطة".

وأضاف: "حملتنا مختلفة. بالنسبة لي و(نائبة الرئيس الأمريكي) كامالا [هاريس]، تركز الحملة على أمريكا. إنها عنكم".

ويعتقد الزعيم الأمريكي أن الأشخاص الذين ماتوا في واشنطن خلال أعمال الشغب في يناير 2021، ماتوا "بسبب أكاذيب دونالد ترامب".

وقال: "لقد ماتوا لأن أكاذيبه جلبت حشدا من الغوغائيين إلى واشنطن". كما استذكر كلام ترامب الذي وعد سابقا بأنه لن يصبح دكتاتورا في حال فوزه "إلا في اليوم الأول"، ووفقا لبايدن، فإن "من الصعب تصديق" أن ترامب يمكن أن يقول مثل هذا الشيء.

في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كان رئيسا آنذاك، مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020 في البلاد، وفاز بها الديمقراطي بايدن.

وأثناء أعمال الشغب داخل المبنى، أطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين وقتلته، وتم تسجيل العديد من الوفيات الأخرى غير ذات الصلة وتم تصنيفها على أنها حالات طوارئ طبية، وتوفي ضابط في شرطة الكابيتول بعد الاشتباكات.

وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى للترشح في السباق الانتخابي الرئاسي، كما أعلن ترامب دخوله السباق في نوفمبر 2022.

المصدر: RT