خبراء أمريكيون: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية مهزلة وانهيار للديمقراطية

وصف خبراء أمريكيون استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايتي مين وكولورادو بأنه "مهزلة وانهيار للديمقراطية".

وقال المؤرخ الدستوري والمعلق السياسي دان لازار لوكالة "ريا نوفوستي": "خلاصة القول هي أن الديمقراطية الأمريكية تنهار".

وبحسب قوله فإن "الوضع سلبي كيفما نظرت إليه".

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وتابع لازار: "إذا أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارات كولورادو ومين، فمن الممكن أن تحذو ولايات أخرى حذوها وتستبعد ترامب، المرشح الرئيسي؛..كم عدد الأميركيين الذين سيتقبلون هزيمته الانتخابية؟ إما أن ينفذ نائب حاكم ولاية تكساس دان ماتريك تهديده ويمنع (الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن) من المشاركة في الانتخابات في الولاية، حينئذ قد يتم استبعاد جو (النعسان) في ولايات أخرى".

"أو أن المحكمة العليا سوف تلغي قرارات الولايات، وبالتالي ترسل إشارة إلى الولايات الثماني والأربعين الأخرى بأن مثل هذا التلاعب غير مقبول. وسوف يشعر الديمقراطيون بالغضب لأن المحكمة تتصرف بشكل يتعارض مع التعديل الرابع عشر، ويصفون هذه التصرفات بأنها استيلاء على السلطة من قبل الكونفيدرالية الجديدة، وبما أن ترامب عيّن (سابقا) ثلاثة من القضاة المحافظين الستة في المحكمة العليا، فإذا فاز(في الانتخابات)، ستكون الضربة التي ستتلقاها الشرعية هائلة وسيتفاقم عدم الاستقرار السياسي".

وفي وقت سابق، قضت ولاية مين الأمريكية الخميس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقالت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات في بيان إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

ومن جهتها أعلنت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأمريكية، الأربعاء الماضي، رفضها استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.

المصدر: نوفوستي+ RT